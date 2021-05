Covid: da lunedì 10 maggio in Lombardia prenotazione per 50-59 anni (2) (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – L’avvio delle prenotazioni per la per la fascia più popolosa di popolazione rispetto a quelle precedenti partirà dunque lunedì prossimo e coinvolgerà circa 1,59 milioni di cittadini lombardi. I piani della Lombardia, nelle prospettive più ottimistiche, prevedevano di iniziare a somministrare il vaccino a questa fascia a partire dal 19 maggio per concludere il 7 giugno. Gli under 49 da vaccinare, invece, saranno 4 milioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 6 maggio 2021) (Adnkronos) – L’avvio delle prenotazioni per la per la fascia più popolosa di popolazione rispetto a quelle precedenti partirà dunqueprossimo e coinvolgerà circa 1,59 milioni di cittadini lombardi. I piani della, nelle prospettive più ottimistiche, prevedevano di iniziare a somministrare il vaccino a questa fascia a partire dal 19per concludere il 7 giugno. Gli under 49 da vaccinare, invece, saranno 4 milioni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

