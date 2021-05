Coppa Italia | Ghirelli furioso | “Serie C ha diritto a partecipare | abbiamo interpellato gli avvocati”

(Di giovedì 6 maggio 2021) “La nuova formula della? L’ho letta ieri sull’agenzia. Mi era stato detto una settimana fa: dobbiamo parlare di, ho risposto parliamone, e poi l’ho letta ieri. Il calcio è in un periodo di riforme e non si può procedere a strappi, bisogna ragionare a sistema, questo è il primo problema. Seconda questione, c’è unpregresso: le società diC si erano organizzate perdei legali per studiare la materia. E’ la stessa logica della Superlega, se si vuole proseguire su un sistema del genere che ha già fallito…”. Il presidente della Lega Pro, Francesco, si oppone fortemente ai microfoni dell’Adnkronos alla decisione da parte del Consiglio della ...

Milano, 6 maggio 2021 " Mentre in Lega è stata varata una sorta di 'elite' per la, la nuova competizione coinvolgerà solo le squadre di A e B, la vicenda Superlega europea tiene ancora banco. La Uefa sarebbe infatti pronta a infliggere sanzioni ai 12 club dissidenti, ......venerdì 28 maggio agli ordini del commissario tecnico Duccio Bartalucci per affrontare la...che avranno la responsabilità gravosa e meravigliosa al tempo stesso di rappresentare l'nella ...Lo ha stabilito il Consiglio di Lega nel corso di una riunione svoltasi ieri pomeriggio, durante la quale è stata varata anche la riforma della Coppa Italia. Serie A 2021/2022: quali sono le novità?La Dea è concentrata al massimo sulla volata finale della stagione, e Marten De Roon vuole ancora giocare la Champions League, step di crescita decisivo per la società.