Call of Duty: Warzone abbraccia il mood anni '80 con l'arrivo di Rambo? (Di giovedì 6 maggio 2021) Call of Duty: Warzone sembra voler abbracciare a tutto tondo gli anni '80. E mentre ciò significa principalmente che la mappa Verdansk è tornata indietro nel tempo di alcuni decenni, sembra che Activision voglia portare nientemeno che John Rambo nel battle royale. L'account Twitter di Call of Duty ha stuzzicato i fan riguardo un cameo dell'eroe d'azione impersonato da Sylvester Stallone tramite un vago tweet all'inizio di questa settimana, pubblicando il foglio delle statistiche per un giocatore chiamato SURVIVORJOHN # 1009062 con cinque partite, cinque vittorie e un rapporto K/D infinito. Questa indiscrezione è stata quasi confermata da un successivo tweet in risposta a un giocatore che chiedeva se fosse proprio la star degli anni '80

