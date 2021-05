Bolletta luce e gas: occhio alla truffa che sta confondendo tutti (Di giovedì 6 maggio 2021) Una truffa continua a colpire gli utenti di luce e gas. Lo scopo è ottenere i dati personali ma non solo. Ecco cosa c’è da sapere lampadina (pixabay)Durante questo particolare periodo di crisi e difficoltà economica, si è riscontrato un aumento dei tentativi di truffa a discapito degli utenti di luce e gas. Malintenzionati cercano disperatamente, con sotterfugi e tecniche da veri professionisti, di arricchirsi illecitamente. Spesso pratiche commerciali scorrette vengono perpetuate soprattutto nei confronti dei soggetti più deboli e vulnerabili, come gli anziani e cittadini in difficoltà economiche. Uno degli ambiti più colpiti è proprio il settore dell’energia domestica. In particolare le spese legate ai consumi ed alle bollette di luce e gas. La truffa più ricorrente ... Leggi su kronic (Di giovedì 6 maggio 2021) Unacontinua a colpire gli utenti die gas. Lo scopo è ottenere i dati personali ma non solo. Ecco cosa c’è da sapere lampadina (pixabay)Durante questo particolare periodo di crisi e difficoltà economica, si è riscontrato un aumento dei tentativi dia discapito degli utenti die gas. Malintenzionati cercano disperatamente, con sotterfugi e tecniche da veri professionisti, di arricchirsi illecitamente. Spesso pratiche commerciali scorrette vengono perpetuate soprattutto nei confronti dei soggetti più deboli e vulnerabili, come gli anziani e cittadini in difficoltà economiche. Uno degli ambiti più colpiti è proprio il settore dell’energia domestica. In particolare le spese legate ai consumi ed alle bollette die gas. Lapiù ricorrente ...

Mdicintio1 : @charliecarla O con una bolletta della luce - Scuilibrato77 : Se mi mettereste 64 euro sulla Postepay potrei Pagare la bolletta della luce se non me li metterete rischierei di n… - Meadmandedeg : RT @laura_ceruti: Voi della #Rai con questa caduta in basso fate doppiamente schifo, anche solo per il fatto che @matteorenzi è stato colui… - c_santantoni : @repubblica Di Mare dovrebbe giustificare la frase relativa alla 'linea editoriale' (che, di grazia, quale sarebbe… - NinaLedibi50 : @RobertoRedSox Farà anche luce. La bolletta diminuirà -

Ultime Notizie dalla rete : Bolletta luce Come acquistare dispositivi a luce Led senza sbagliare Grazie alla luce Led potrai risparmiare in bolletta consumando meno energia e ottenendo, allo stesso tempo, una durata più lunga per quanto riguarda il suo utilizzo. Condividi: Fai clic qui per ...

Tariffe luce e gas, quale conviene nel 2021: le offerte di Maggio 2021 Le migliori tariffe luce Per dare un taglio alla bolletta della luce è necessario ridurre al minimo il costo dell'energia elettrica utilizzata in casa. Nel corso del mese di maggio 2021 sono ...

Cosa paghi in una bolletta luce aziendale QUOTIDIANO NAZIONALE UBROKER: “SEMPRE IN CRESCITA ANCHE GRAZIE ALLE QUOTE ROSA” "uBroker? Sempre in crescita anche grazie alle quote rosa". Lo afferma Cristiano Bilucaglia, Founder insieme a Fabio Spallanzani nonché Ceo e Chairman della prima azienda al mondo ad aver azzerato le ...

Spesa gratis con la tessera a punti Raddoppiano le richieste d’aiuto Non solo generi alimentari. Alla Caritas si rivolgono. le famiglie in difficoltà. per pagare bollette e affitto ...

Grazie allaLed potrai risparmiare inconsumando meno energia e ottenendo, allo stesso tempo, una durata più lunga per quanto riguarda il suo utilizzo. Condividi: Fai clic qui per ...Le migliori tariffePer dare un taglio alladellaè necessario ridurre al minimo il costo dell'energia elettrica utilizzata in casa. Nel corso del mese di maggio 2021 sono ..."uBroker? Sempre in crescita anche grazie alle quote rosa". Lo afferma Cristiano Bilucaglia, Founder insieme a Fabio Spallanzani nonché Ceo e Chairman della prima azienda al mondo ad aver azzerato le ...Non solo generi alimentari. Alla Caritas si rivolgono. le famiglie in difficoltà. per pagare bollette e affitto ...