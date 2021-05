Barassi, Fravega ed Entella: 632mila euro al Comune di Lavagna per la messa in sicurezza (Di giovedì 6 maggio 2021) Lavagnese in lutto, addio allo storico dirigente Giampaolo Carbone 9 aprile 2021 Litorale a misura di bimbi e famiglie, Lavagna conquista ancora la bandiera verde 29 aprile 2021 Processo 'I conti di ... Leggi su genovatoday (Di giovedì 6 maggio 2021) Lavagnese in lutto, addio allo storico dirigente Giampaolo Carbone 9 aprile 2021 Litorale a misura di bimbi e famiglie,conquista ancora la bandiera verde 29 aprile 2021 Processo 'I conti di ...

Barassi, Fravega ed Entella: 632mila euro al Comune di Lavagna per la messa in sicurezza

Per il Comune di Lavagna sono state ammesse le progettazioni relative a tre interventi richiesti: la regimazione idraulica del torrente Barassi, la regimazione idraulica del torrente Fravega e il ...

Barassi, Fravega ed Entella: 632mila euro al Comune di Lavagna per la messa in sicurezza 6 maggio 2021

Barassi, Fravega ed Entella: 632mila euro al Comune di Lavagna per la messa in sicurezza

Per il Comune di Lavagna sono state ammesse le progettazioni relative a tre interventi richiesti: la regimazione idraulica del torrente, la regimazione idraulica del torrentee il ...