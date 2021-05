Awed, l’eccessivo dimagrimento e un malore costringono la produzione de L’Isola a prendere provvedimenti (Di giovedì 6 maggio 2021) A differenza di quello che pensano diversi telespettatori, a L’Isola dei Famosi i naufraghi soffrono davvero la fame e nessuno gli passa del cibo sottobanco. Quest’anno il concorrente che ha perso più kg è senza ombra di dubbio Awed. Basta confrontare le immagini di quando è partito per l’Honduras con quelle di questi giorni per rendersi conto di quanto sia cambiato il napoletano. Stando ad alcune anticipazioni lo youtuber ieri non si è sentito bene e gli autori lo avrebbero fatto allontanare dalL’Isola per alcuni accertamenti medici (così com’è successo ad Andrea Cerioli). Sembra che una volta tornato insieme agli altri vip il naufrago abbia rivelato che la produzione da ora in avanti concederà a tutti delle porzioni più abbondanti di cibo. Nel caso specifico di Awed, i medici gli avrebbero detto di ... Leggi su biccy (Di giovedì 6 maggio 2021) A differenza di quello che pensano diversi telespettatori, adei Famosi i naufraghi soffrono davvero la fame e nessuno gli passa del cibo sottobanco. Quest’anno il concorrente che ha perso più kg è senza ombra di dubbio. Basta confrontare le immagini di quando è partito per l’Honduras con quelle di questi giorni per rendersi conto di quanto sia cambiato il napoletano. Stando ad alcune anticipazioni lo youtuber ieri non si è sentito bene e gli autori lo avrebbero fatto allontanare dalper alcuni accertamenti medici (così com’è successo ad Andrea Cerioli). Sembra che una volta tornato insieme agli altri vip il naufrago abbia rivelato che lada ora in avanti concederà a tutti delle porzioni più abbondanti di cibo. Nel caso specifico di, i medici gli avrebbero detto di ...

DespotaIllumin1 : @danitrash77 Non so se hai letto ma hanno dovuto anche prendere provvedimenti per l'eccessivo dimagrimento di Awed -

