Air France-KLM annuncia una perdita di 1,5 miliardi superiore al previsto (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Air France-KLM ha chiuso il primo trimestre con una maxi perdita di 1,5 miliardi di euro, superiore alle aspettative deghli analisti, che attendevano un rosso di 1,1 miliardi. La pandemia di Covid-19 e le restrizioni poste alla mobilità internazionale hanno continuato a penalizzare i conti del vettore franco-olandese, che ha ricevuto anche un ampio sostegno statale, con aiuti che hanno portato la partecipazione del governo a raddoppiare oltre il 28%. “A un anno dall’inizio della crisi del Covid, le misure di lockdown e le restrizioni ai voli nei nostri mercati domestici e in tutto il mondo continuano a colpire l’attività del gruppo”, ha affermato il Ceo Benjamin Smith. Il traffico passeggeri è crollato del 73,4% ed i ricavi hanno subito una contrazione del 57% attestandosi a 2,2 ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 6 maggio 2021) (Teleborsa) – Air-KLM ha chiuso il primo trimestre con una maxidi 1,5di euro,alle aspettative deghli analisti, che attendevano un rosso di 1,1. La pandemia di Covid-19 e le restrizioni poste alla mobilità internazionale hanno continuato a penalizzare i conti del vettore franco-olandese, che ha ricevuto anche un ampio sostegno statale, con aiuti che hanno portato la partecipazione del governo a raddoppiare oltre il 28%. “A un anno dall’inizio della crisi del Covid, le misure di lockdown e le restrizioni ai voli nei nostri mercati domestici e in tutto il mondo continuano a colpire l’attività del gruppo”, ha affermato il Ceo Benjamin Smith. Il traffico passeggeri è crollato del 73,4% ed i ricavi hanno subito una contrazione del 57% attestandosi a 2,2 ...

