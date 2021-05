Venus Club: Lorella Boccia apre il suo ‘locale notturno’ su Italia 1 con Iva Zanicchi e Mara Maionchi (Di mercoledì 5 maggio 2021) Venus Club - Zanicchi, Boccia, Maionchi Italia 1 è pronta ad aprire il suo “Club notturno” dedicato alle donne. E’ questo lo spirito di Venus Club, il nuovo programma condotto da Lorella Boccia in partenza domani sera, giovedì 6 maggio 2021, in seconda serata (a mezzanotte e venti, dopo Gli Album di Freedom). Un late show tutto al femminile, frizzante e imprevedibile, che ha come intento principale quello di raccontare in maniera confidenziale e simpatica le donne. Uno spazio del tutto inedito, che consentirà anche a volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento di mettersi in gioco, sia attraverso alcune sfide, sia grazie alle domande della padrona di ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 5 maggio 2021)1 è pronta ad aprire il suo “notturno” dedicato alle donne. E’ questo lo spirito di, il nuovo programma condotto dain partenza domani sera, giovedì 6 maggio 2021, in seconda serata (a mezzanotte e venti, dopo Gli Album di Freedom). Un late show tutto al femminile, frizzante e imprevedibile, che ha come intento principale quello di raccontare in maniera confidenziale e simpatica le donne. Uno spazio del tutto inedito, che consentirà anche a volti emergenti dell’arte, della cultura e dell’intrattenimento di mettersi in gioco, sia attraverso alcune sfide, sia grazie alle domande della padrona di ...

AmiciUfficiale : Tanti tanti auguri Lorella e un grandissimo in bocca al lupo per il tuo nuovo programma 'Venus Club' in onda dal 6… - zazoomblog : Venus Club: Lorella Boccia e le anticipazioni sul programma. Tutto su ospiti e conduttrici di Venus Club - #Venus… - elettrasunrise : RT @SocialArtistOF: Dal 6 maggio Lorella Boccia conduce #VenusClub. Ospite della prima puntata @ElettraLambo e la fumettista Josephine Yole… - SocialArtistOF : Dal 6 maggio Lorella Boccia conduce #VenusClub. Ospite della prima puntata @ElettraLambo e la fumettista Josephine… - lifestyleblogit : Venus Club, su Italia 1 con Lorella Boccia - -