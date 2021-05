Trump resta bandito da Facebook. Lancia il suo blog e rilancia il piano 2024

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Donaldtra color che son sospesi da. Per ora, perché il bando a vita non è contemplato dal comitato indipendente del social network di Mark Zuckerberg, che riesaminerà la questione. L’ex presidente Usa aveva anticipato questa decisionendo una sua piattaforma sul web e oggi rila sua candidatura per il. A confermare la sospensione dal social, avvenuta lo scorso gennaio insieme a quella da Twitter dopo le prese di posizione dell’ex presidente degli Stati Uniti rispetto all’assalto a Capitol Hill da parte dei suoi sostenitori, è stato oggi l’Oversight Board di. Una specie di “Corte suprema” del social network, indipendente, che dal 2018 valuta sulle decisioni di permettere o rimuovere i contenuti dalle piattaforme del ...

eli_grandi : RT @RaiNews: La decisione del #Facebook oversight board: l'account di #Trump resta oscurato - JacopoFranchi87 : RT @RaiNews: La decisione del #Facebook oversight board: l'account di #Trump resta oscurato - RaiNews : La decisione del #Facebook oversight board: l'account di #Trump resta oscurato - SLN_Magazine : Trump resta bannato da Facebook - lifestyleblogit : Trump resta bannato da Facebook - -

Ultime Notizie dalla rete : Trump resta

Donaldtra color che son sospesi da Facebook. Per ora, perché il bando a vita non è contemplato dal comitato indipendente del social network di Mark Zuckerberg, che riesaminerà la questione. L'ex ...Per comunicare lancia il suo sitofuori da Facebook. La conferma del bando del 7 gennaio scorso è arrivata oggi dall'Organismo di vigilanza del Board della creatura di Mark Zuckerberg e ...Parte "From the Desk of Donald J.Trump" per ridare voce al presidente Usa, silenziato negli ultimi mesi dopo la sconfitta elettorale ...Lo ha confermato il comitato di supervisione. L’ex Presidente era stato espulso in quanto ritenuto responsabile di aver incitato l’assalto al ...