The Witcher 3: il director lascia CDPR in seguito alle accuse di cattiva condotta lavorativa (Di mercoledì 5 maggio 2021) Konrad Tomaszkiewicz, che è stato il director di The Witcher 3: Wild Hunt di CD Projekt, si è dimesso dalla compagnia a seguito di un'indagine sulla cattiva condotta sul posto di lavoro. Come riportato da Bloomberg, Tomaszkiewicz era al centro di un'indagine da mesi. Nonostante le indagini alla fine lo abbiano giudicato non colpevole, Tomaszkiewicz ha detto ai colleghi in un'e-mail in cui annunciava le sue dimissioni che "molte persone provano paura, stress o disagio quando lavorano con me".

