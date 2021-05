Ruffini Agenzia delle Entrate | ' Per un' amministrazione semplice bisogna cancellare centinaia di norme

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il direttore dell'Ernesto Mariaaspetta, come tutti i cittadini italiani, che la tanto agognata riforma del fisco prevista insieme all'erogazione dei fondi del Recovery ...

Ultime Notizie dalla rete : Ruffini Agenzia

Il direttore dell'delle Entrate Ernesto Mariaaspetta, come tutti i cittadini italiani, che la tanto agognata riforma del fisco prevista insieme all'erogazione dei fondi del Recovery Plan si attui con ...Così il direttore dell'delle Entrate Ernesto Mariain commissione Anagrafe Tributaria sottolineando che la riforma fiscale è un'occasione anche per "far pulizia dell'eccessiva ...Il direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini: "Abbiamo circa 800 norme tributarie, e quindi servono 800 spiegazioni, circolari di attuazione, declinazioni, da qui" ...Se si vuole un' Amministrazione semplice il Parlamento faccia piazza pulita di 800 leggi e ne faccia poche e semplici, afferma Ruffini Ruffini abolire 800 norme tributarie ...