Roma, lo staff di Mourinho: subito Samuel e in futuro De Rossi? (Di mercoledì 5 maggio 2021) La Roma ha affidato la panchina a José Mourinho, si tratta di una decisione a sorpresa ma che ha portato grandissimo entusiasmo nella Capitale. Il favorito sembrava Maurizio Sarri, poi il blitz della dirigenza giallorossa che ha raggiunto l’accordo con lo Special One. La squadra è reduce da una stagione veramente deludente, in campionato occupa la settima posizione e non ha possibilità di raggiungere la qualificazione alla pRossima Champions, in Europa League ha pochissime chance di raggiungere la finale dopo la debacle nell’andata della semifinale contro il Manchester United (6-2). L’obiettivo sarà quello di alzare l’asticella e ottenere almeno la qualificazione in Champions League. La nuova Roma di Mourinho: due pupilli dal Tottenham, due ritorni e la conferma di Dzeko. Il nuovo 11 Lo ... Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 5 maggio 2021) Laha affidato la panchina a José, si tratta di una decisione a sorpresa ma che ha portato grandissimo entusiasmo nella Capitale. Il favorito sembrava Maurizio Sarri, poi il blitz della dirigenza giallorossa che ha raggiunto l’accordo con lo Special One. La squadra è reduce da una stagione veramente deludente, in campionato occupa la settima posizione e non ha possibilità di raggiungere la qualificazione alla pma Champions, in Europa League ha pochissime chance di raggiungere la finale dopo la debacle nell’andata della semifinale contro il Manchester United (6-2). L’obiettivo sarà quello di alzare l’asticella e ottenere almeno la qualificazione in Champions League. La nuovadi: due pupilli dal Tottenham, due ritorni e la conferma di Dzeko. Il nuovo 11 Lo ...

