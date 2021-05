Provincia di Napoli | ricette false e maxi truffa al Asl | blitz in un centro medico

(Di mercoledì 5 maggio 2021) Il Gruppo della Guardia di Finanza di Torre Annunziata e la Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica di Torre Annunziata hanno dato esecuzione ad un provvedimento di sequestro preventivo, anche per equivalente, per un valore complessivo pari ad oltre 209.000 euro, emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Torre Annunziata L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

RadioSoap2 : RT @picchitalia80: Stiamo testando il nuovo sistema di allarme e censura su fake news degli #ascoltitv di #mediaset nella provincia di Napo… - shareattiva : RT @picchitalia80: Stiamo testando il nuovo sistema di allarme e censura su fake news degli #ascoltitv di #mediaset nella provincia di Napo… - picchitalia80 : Stiamo testando il nuovo sistema di allarme e censura su fake news degli #ascoltitv di #mediaset nella provincia di… - Guido63919731 : @Bilbao772 @abcd_g13 @Torrenapoli1 Veramente la provincia di Napoli va anche più giù di Pompei, e stai comunque parlando di vent'anni fa?? - docidom : . @VodafoneIT buongiorno sono due giorni che sono senza linea e senza internet a casa, ho cercato di chiamarVi ma r… -

Ultime Notizie dalla rete : Provincia Napoli

Internapoli

... "il bosco più vasto e vario per essenze arboree della", come lo definiva a fine '800 lo storico salentino Giacomo Arditi. Su una vecchia mappa del Regno di, datata 1808, Bosco ...Per il Presidente della, Maurizio Fugatti, 'L'obiettivo è di arrivare entro l'estate a ... le altre due isole del Golfo di. Vaia (Spallanzani) ottimista 'Avanti con la campagna di ...Napoli, perquisizioni in corso dei Carabinieri a Fuorigrotta e rione Traiano. Il servizio è finalizzato al ritrovamento di armi e droga ...Dante alla Biblioteca Nazionale: per l’iconografia della Divina Commedia dal '700 al '900 è possibile prenotare visite per i giovedì di maggio.