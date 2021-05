Mourinho non ha i diritti del suo “brand”: appartiene al Chelsea fino al 2025 (Di mercoledì 5 maggio 2021) José Mourinho è un marchio registrato in Unione Europea, negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito, ma anche in Malesia, Australia, Cina e Norvegia. Ma non è di Mourinho. Il tecnico portoghese non detiene i diritti di sfruttamento del suo stesso nome. “José Mourinho” è stato ceduto al Chelsea nel marzo del 2005, a metà della sua prima stagione alla guida dei blues. E nonostante non alleni più i Blues dal 2015, il Chelsea ne sfrutta il nome per marketing e merchandising, e lo potrà fare fino al 31 marzo 2025. Lo scrive Calcio e Finanza. Un dettaglio commerciale non di poco conto. Perché José Mourinho è un brand milionario. Il Chelsea lo commercializza su giochi informatici, software, cartoni animati, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 5 maggio 2021) Joséè un marchio registrato in Unione Europea, negli Stati Uniti e anche nel Regno Unito, ma anche in Malesia, Australia, Cina e Norvegia. Ma non è di. Il tecnico portoghese non detiene idi sfruttamento del suo stesso nome. “José” è stato ceduto alnel marzo del 2005, a metà della sua prima stagione alla guida dei blues. E nonostante non alleni più i Blues dal 2015, ilne sfrutta il nome per marketing e merchandising, e lo potrà fareal 31 marzo. Lo scrive Calcio e Finanza. Un dettaglio commerciale non di poco conto. Perché Joséè unmilionario. Illo commercializza su giochi informatici, software, cartoni animati, ...

DiMarzio : L'@OfficialASRoma prende #Mourinho: First reaction? Shock!?? Complimenti alla Roma che è riuscita a non far sapere… - FBiasin : '#Allegri, #Sarri, forse #DeZerbi, altri'. #Mourinho alla #Roma è la riprova che se non vogliono farti sapere una… - ZZiliani : A #Conte che lo aveva accusato di demenza senile, #Mourinho rispose: “Non serve che lui mi ricordi che ho commesso… - PaolaCirulli2 : RT @ReteSport: E niente, non ce passa più... ???? #ASRoma #Mourinho - i_essio : RT @ZZiliani: A #Conte che lo aveva accusato di demenza senile, #Mourinho rispose: “Non serve che lui mi ricordi che ho commesso degli erro… -