La contemplazione non è fuga dal mondo ma è sinonimo di carità

AGI - La contemplazione non è un modo di fare ma un modo di essere. E' il "respiro" del rapporto dell'uomo con Dio e per un cristiano la contemplazione è sinonimo di carità non fuga dal mondo e dai problemi per dedicarsi alla preghiera. Non vi è una contrapposizione tra contemplazione e azione. Papa Francesco, nell'Udienza Generale, continuando il ciclo di catechesi sulla preghiera, ha incentrato la sua riflessione sul tema: "La preghiera contemplativa". "La dimensione contemplativa dell'essere umano - che non è ancora la preghiera contemplativa - è un po' come il 'sale' della vita", ha spiegato il Pontefice. "Dà sapore, dà gusto alle nostre giornate. Si può contemplare guardando il sole che sorge al mattino, o gli alberi che si rivestono di verde a primavera; si ...

