La battaglia legale sulla nomina di un curatore speciale del M5s

(Di mercoledì 5 maggio 2021) AGI - Con 9 pagine di sentenza la Corte di Appello di Cagliari dichiara "inammissibile" il reclamo presentato al decreto del presidente del Tribunale di Cagliari con il quale il Movimento 5 stelle, attraverso il capo politico reggente Claudio Vito Crimi, si era opposto alla decisione del presidente dello stesso tribunale, che aveva di fatto stabilito la necessità dire unin assenza di un rappresentante. A leggere la decisione della Corte d'Appello, che AGI ha potuto visionare, si stabilisce di fatto che,base della giurisprudenza, la Corte non è competente a pronunciarsi sul decreto emesso in primo grado dal presidente del Tribunale. Questo atto non decide, tuttavia, in via definitiva chi sia ilrappresentante del Movimento 5 stelle. Ma si ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

