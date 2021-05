J. Zanetti: “Con l’arrivo di Conte mi sono avvicinato alla squadra. Il passato alla Juve non ha influito” (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il vice presidente dell’Inter, Javier Zanetti, ha parlato a La Nacion, parlando dello scudetto nerazzurro e di tanti altri temi. Queste le sue parole: “Differenze nel vincere uno scudetto da dirigente e da calciatore? Le sensazioni sono inevitabilmente diverse. Ma la soddisfazione è la stessa, anche se ora la gioia passa dall’altra parte: l’orgoglio di vedere come è cresciuta questa squadra in questi due anni, nonostante le tante battute d’arresto. Questo progetto è iniziato con Conte due anni fa. E dal suo arrivo sono stato molto più vicino alla squadra. All’inizio quando comunque già ricoprivo il mio ruolo da vice presidente, mi sono dedicato di più ad altre cose. Non che non fossi vicino alla zona ... Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 5 maggio 2021) Il vice presidente dell’Inter, Javier, ha parlato a La Nacion, parlando dello scudetto nerazzurro e di tanti altri temi. Queste le sue parole: “Differenze nel vincere uno scudetto da dirigente e da calciatore? Le sensazioniinevitabilmente diverse. Ma la soddisfazione è la stessa, anche se ora la gioia passa dall’altra parte: l’orgoglio di vedere come è cresciuta questain questi due anni, nonostante le tante battute d’arresto. Questo progetto è iniziato condue anni fa. E dal suo arrivostato molto più vicino. All’inizio quando comunque già ricoprivo il mio ruolo da vice presidente, midedicato di più ad altre cose. Non che non fossi vicinozona ...

