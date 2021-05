TV7Benevento : Infortuni: Fontana, 'vicini a famiglia operaio Busto, sicurezza sarà impegno concreto'... - indiepatico : @sirmacs @botafogo_p @pin_klo @AnonimoQuadraro sì ma abbiamo cambiato 3 allenatori negli ultimi 4 anni e non abbiam… -

Ultime Notizie dalla rete : Infortuni Fontana

Metro

Arrivano buone notizie sul fronte, soprattutto in ottica playoff. Lucca ha iniziato a ... che però non prenderanno aperta al viaggio verso Francavilla. L'unico infortunato che ...... altresì, ad un comitato per l'alimentazione guidato da don Angeloe dal commissario al ... si mostra particolarmente sensibile alla protezione dei lavoratori daglimigliorandone ..."Continueremo a fare tutto quanto possibile per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro -prosegue Fontana-. L'impegno per prevenire sciagure come queste sarà sempre forte e concreto".MANTOVA Sono arrivate puntuali dal giudice sportivo le previste squalifiche di un turno per Guccione, Milillo e Zanandrea. Assenze che a Trieste andranno ad aggiungersi a quelle per infortuni vari di ...