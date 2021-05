Ferrari - Il V12 termico ha ancora cose da dire (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gli 830 cavalli erogati al regime di 9.500 giri al minuto della 812 Competizione potrebbero non rappresentare ancora il picco della ricerca sul V12 Ferrari. Michael Leiters, chief technical officer, nel contesto della presentazione delle versioni speciali limitate della top di gamma a motore anteriore ha lasciato aperto uno spiraglio per un'ulteriore espressione della tecnologia tradizionale legata al motore a combustione più iconico della Casa, senza ricorrere all'elettrificazione. Sul futuro di medio periodo, con possibili soluzioni ibride, a Maranello, non si sono sbilanciati. Il V12 fa parte della nostra storia, anzi ne costituisce il cuore, e stiamo cercando di identificare possibili soluzioni per tenerlo in vita, è tutto ciò che ha dichiarato. Ma ha aggiunto che nell'ambito della partnership con la Shell la Ferrari sta lavorando ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 5 maggio 2021) Gli 830 cavalli erogati al regime di 9.500 giri al minuto della 812 Competizione potrebbero non rappresentareil picco della ricerca sul V12. Michael Leiters, chief technical officer, nel contesto della presentazione delle versioni speciali limitate della top di gamma a motore anteriore ha lasciato aperto uno spiraglio per un'ulteriore espressione della tecnologia tradizionale legata al motore a combustione più iconico della Casa, senza ricorrere all'elettrificazione. Sul futuro di medio periodo, con possibili soluzioni ibride, a Maranello, non si sono sbilanciati. Il V12 fa parte della nostra storia, anzi ne costituisce il cuore, e stiamo cercando di identificare possibili soluzioni per tenerlo in vita, è tutto ciò che ha dichiarato. Ma ha aggiunto che nell'ambito della partnership con la Shell lasta lavorando ...

