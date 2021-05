Documenti falsi per immigrati clandestini, blitz a Napoli (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale hanno sgominato a Napoli un’associazione a delinquere composta da afgani, pakistani e italiani che dietro compenso faceva avere Documenti falsi per permessi di soggiorno in Italia – e quindi per l’area Schengen – a pakistani, indiani, tunisini, marocchini, afghani, ucraini e russi, oltre che a extracomunitari delle ‘aree di crisi’ a rischio terroristico. Notificati a vario titolo un arresto in carcere, due ai domiciliari e 11 obblighi di dimora per associazione a delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina, falso ideologico e materiale. Sequestrato un internet point. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– I Carabinieri del Ros e del Comando provinciale hanno sgominato aun’associazione a delinquere composta da afgani, pakistani e italiani che dietro compenso faceva avereper permessi di soggiorno in Italia – e quindi per l’area Schengen – a pakistani, indiani, tunisini, marocchini, afghani, ucraini e russi, oltre che a extracomunitari delle ‘aree di crisi’ a rischio terroristico. Notificati a vario titolo un arresto in carcere, due ai domiciliari e 11 obblighi di dimora per associazione a delinquere finalizzata a favorire l’immigrazione clandestina, falso ideologico e materiale. Sequestrato un internet point. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Documenti falsi ARRESTATO SUI BASTIONI CITTADINO MOLDAVO CON DOCUMENTO FALSO Arresto convalidato stamattina per il cittadino moldavo, di 27 anni, fermato dalla Polizia locale sui Bastioni di circonvallazione Maroncelli con documenti falsi. L'uomo, identificato ieri durante i controlli ordinari a presidio del territorio, alla richiesta di esibire un documento di identità ha presentato una certificazione straniera. Grazie ...

Concorso Funzionari Giuridico - Pedagogici, 210 posti: è online la banca dati. Preselezione dall'8 giugno ... ovvero dichiarati decaduti da un impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. Il ...

