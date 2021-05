Del Piero, Vieri e De Rossi in aula: il corso da allenatore a Coverciano torna in presenza (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le lezioni sono tornate in presenza anche a Coverciano, dove in tanti ex calciatori hanno frequentato il primo giorno di lezioni per ottenere il patentino da allenatore con la qualifica Uefa A, che permette di allenare tutte le formazioni giovanili – comprese le Primavera – tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Inoltre, potranno essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile. In aula questa mattina si sono ritrovati i campioni del mondo di Germania 2006 Alessandro Del Piero e Daniele De Rossi, già membro dello staff di Roberto Mancini, con loro anche l’ex bomber dell’Inter Christian Vieri e tanti altri nomi noti del recente passato come Abate, Balzaretti, Montolivo, Matri, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Le lezioni sonote inanche a, dove in tanti ex calciatori hanno frequentato il primo giorno di lezioni per ottenere il patentino dacon la qualifica Uefa A, che permette di allenare tutte le formazioni giovanili – comprese le Primavera – tutte le squadre femminili e le prime squadre maschili fino alla Serie C. Inoltre, potranno essere tesserati come allenatori in seconda sia in Serie B che in Serie A maschile. Inquesta mattina si sono ritrovati i campioni del mondo di Germania 2006 Alessandro Dele Daniele De, già membro dello staff di Roberto Mancini, con loro anche l’ex bomber dell’Inter Christiane tanti altri nomi noti del recente passato come Abate, Balzaretti, Montolivo, Matri, ...

Ultime Notizie dalla rete : Del Piero L'altro 5 maggio: la morte di Vycpalek, sopravvissuto a Dachau e leggenda Juve T empo pochi mesi e Vycpalek viene tesserato dalla Juventus di Piero Dusio esordendo in Serie A il 6 ottobre del 1946 contro il Milan segnando una rete . In bianconero resta una sola stagione, ma il ...

Denise Pipitone, ispezione nella casa dell'ex moglie del padre biologico ... Denise non è figlia di Toni Pipitone (marito di Piera Maggio) ma di Piero Pulizzi, sposato con ... mentre Jessica Pulizzi viene accusata del rapimento, rinviata a giudizio e sempre assolta. - continua ...

Calciomercato Juventus, rivoluzione totale e torna Del Piero JuveLive Ausilio: “Senza Conte lo scudetto era altrove: ce lo teniamo stretto” Il ds dell’Inter, Piero Ausilio, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport: si è parlato del futuro di Conte, di rinnovi e di Mourinho ...

Diffuse i verbali segreti: Storari indagato a Roma L'INCHIESTAROMA È indagato dalla procura di Roma per rivelazione del segreto d'ufficio, Paolo Storari, il pm di Milano che, ad aprile dell'anno scorso, ha consegnato all'allora consigliere del ...

