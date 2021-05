(Di mercoledì 5 maggio 2021) Roma, 5 mag. – (Adnkronos) – Il Sommo Poeta continua il suo viaggio tra i cieli raggiungendo l’Universo. In occasione dei 700 anni dalla scomparsa diAlighieri, Scripta Maneant Editore, in collaborazione con Human Space Services, affiderà l’interaallaspaziale Iss-66 del prossimo ottobre 2021, che “la libereràInfinito ad eterna testimonianza dell’Umano Ingegno”. Il progetto visionario è annunciato dalla casa editrice con un comunicato. “A compimento del divino viaggio diAlighieri”, Scripta Maneant editore, con il suo marchio Astra Maneant, affida la sua nuova edizione della, incisa su foglio in Titanio & Oro appositamente progettato, ...

VittorioSgarbi : Nell’anno delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, un racconto avvincente e appassionato d… - AccademiaCrusca : ?? Inferno, Canto X ?? Riposto, Alessandro Giraldi - DAtoday : #Dante si rimette in #viaggio. Di nuovo a riveder le stelle - DivinaCommediaQ : RT @zazoomblog: Dante: Divina Commedia lanciata nello Spazio con la missione Iss-Expedition 66 - #Dante: #Divina #Commedia #lanciata http… - zazoomblog : Dante: Divina Commedia lanciata nello Spazio con la missione Iss-Expedition 66 - #Dante: #Divina #Commedia… -

Ultime Notizie dalla rete : Dante Divina

... venerdì 7 Maggio, dalle 18 alle 19e30 , i due più emblematici canti di tutta laCommedia, il V e il X, con le leggendarie vicende degli eretici e dei lussuriosi. Il link per accedere da ......le prime tappe dell'itinerario nel Palazzo Pubblico con la Camera del Podestà e la sala, ... Verranno fatte poi scoprire le iconografie ispirate all'inferno, purgatorio e paradiso della...In occasione del VII Centenario della morte di Dante Alighieri il Comune di San Gimignano promuove un progetto collegato alla città, alla sua storia e che va a intersecarsi, in modo più ampio, con il ...Roma, 5 mag. - (Adnkronos) - Il Sommo Poeta continua il suo viaggio tra i cieli raggiungendo l'Universo. In occasione dei 700 anni dalla scomparsa di Dante Alighieri, Scripta Maneant Editore, in colla ...