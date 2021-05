Covid, polizia interrompe festa in casa: in otto senza mascherina, multati (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Musica ad alto volume e schiamazzi notturni: qualcuno denuncia la festa in casa di un 18enne e la polizia fa irruzione in un’abitazione privata dove sorprende 8 persone che partecipano al party. Erano tutti senza mascherina e stavano violando le norme anti-Covid. I partecipanti alla festa, tutti tra i 18 e i 35 anni, sono stati identificati e sanzionati dagli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia intervenuti su disposizione della Centrale Operativa, nel corso di un’attività di controllo del territorio. L’intervento è avvenuto in un’abitazione di piazzale Ovidio. Sanzioni per tutti, pari a 400 euro, a testa per inottemperanza alle misure anti Covid-19. L'articolo proviene da ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 5 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di Stabia (Na) – Musica ad alto volume e schiamazzi notturni: qualcuno denuncia laindi un 18enne e lafa irruzione in un’abitazione privata dove sorprende 8 persone che partecipano al party. Erano tuttie stavano violando le norme anti-. I partecipanti alla, tutti tra i 18 e i 35 anni, sono stati identificati e sanzionati dagli agenti del commissariato di Castellammare di Stabia intervenuti su disposizione della Centrale Operativa, nel corso di un’attività di controllo del territorio. L’intervento è avvenuto in un’abitazione di piazzale Ovidio. Sanzioni per tutti, pari a 400 euro, a testa per inottemperanza alle misure anti-19. L'articolo proviene da ...

