"Carne da macello". Uomini e donne, la tronista confessa: perché se n'è dovuta andare, un caso a Mediaset (Di mercoledì 5 maggio 2021) Maria Tona, ex protagonista del trono Over di Uomini e donne, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua uscita di scena. In un'intervista al portale PiùDonna.it ha rivelato: "Ci sono dei motivi per cui me ne sono andata. Ti dico solo ‘Carne da macello', non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza”. Approfittando del momento, la Tona ha mandato anche una frecciatina a tutti i cavalieri: "Ho fatto fatica a riconoscere un uomo vero lì dentro". A chi l'accusa di essere andata a Uomini e donne solo per avere popolarità e visibilità, invece, l'ex tronista ha risposto: "Questo argomento mi fa inviperire. Non c'è una persona li dentro che non stia li per le telecamere…”. Maria Tona ha spiegato anche di aver sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 5 maggio 2021) Maria Tona, ex protagonista del trono Over di, ha deciso di rompere il silenzio sulla sua uscita di scena. In un'intervista al portale PiùDonna.it ha rivelato: "Ci sono dei motivi per cui me ne sono andata. Ti dico solo ‘da', non mi piace essere un numero, non mi piace quando viene svalutata la mia intelligenza”. Approfittando del momento, la Tona ha mandato anche una frecciatina a tutti i cavalieri: "Ho fatto fatica a riconoscere un uomo vero lì dentro". A chi l'accusa di essere andata asolo per avere popolarità e visibilità, invece, l'exha risposto: "Questo argomento mi fa inviperire. Non c'è una persona li dentro che non stia li per le telecamere…”. Maria Tona ha spiegato anche di aver sempre ...

RogerSilver20 : RT @nicodemodani: I conigli sono animali così belli,delicati e sensibili. Dopo 80 giorni trascorsi in una gabbia vanno al macello. Solo in… - donatellabc : RT @nicodemodani: I conigli sono animali così belli,delicati e sensibili. Dopo 80 giorni trascorsi in una gabbia vanno al macello. Solo in… - geremia767 : Siamo carne da macello - paolorm2012 : RT @nicodemodani: I conigli sono animali così belli,delicati e sensibili. Dopo 80 giorni trascorsi in una gabbia vanno al macello. Solo in… - Emilystellaemi2 : RT @nicodemodani: I conigli sono animali così belli,delicati e sensibili. Dopo 80 giorni trascorsi in una gabbia vanno al macello. Solo in… -