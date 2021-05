Barbara D’Urso senza pace saluta il pubblico: Mediaset ha preso la sua decisione (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ ufficiale: Barbara D’Urso saluta il pubblico. Mediaset ha definitivamente preso la sua decisione sulla conduttrice e su un suo programma: ecco quale. Barbara D’Urso, una delle conduttrici più amate e discusse del piccolo schermo sta per dire addio ad uno dei suoi programmi di punta. Ebbene sì, sembrerebbe che Mediaset abbia preso la sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 5 maggio 2021) E’ ufficiale:ilha definitivamentela suasulla conduttrice e su un suo programma: ecco quale., una delle conduttrici più amate e discusse del piccolo schermo sta per dire addio ad uno dei suoi programmi di punta. Ebbene sì, sembrerebbe cheabbiala sua L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

