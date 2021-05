Sicilia, parte la missione isole covid free. Musumeci: «Figliuolo ci comprenda» (Di martedì 4 maggio 2021) «Dobbiamo correre, altrimenti non ce ne usciremo più da questo tunnel». La Sicilia avvia la campagna vaccinale di massa nelle isole minori: tutti i cittadini over 18 riceveranno una dose di vaccino contro il Coronavirus a partire da questo weekend. Si inizierà con Lampedusa e Linosa, e poi da lunedì si continuerà nel resto delle isole. In realtà non sarebbe un’operazione possibile stando alle indicazioni del commissario all’emergenza Coronavirus Francesco Paolo Figliuolo, che ha dato indicazione di procedere con i vaccini sui vari territori per fasce di età. La Regione ha comunicato la scelta al commissario stamattina, e si attende una risposta. «Spero che il generale Figliuolo voglia comprendere che da parte nostra non c’è alcuna volontà di essere disobbedienti – ha detto a tal ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) «Dobbiamo correre, altrimenti non ce ne usciremo più da questo tunnel». Laavvia la campagna vaccinale di massa nelleminori: tutti i cittadini over 18 riceveranno una dose di vaccino contro il Coronavirus a partire da questo weekend. Si inizierà con Lampedusa e Linosa, e poi da lunedì si continuerà nel resto delle. In realtà non sarebbe un’operazione possibile stando alle indicazioni del commissario all’emergenza Coronavirus Francesco Paolo, che ha dato indicazione di procedere con i vaccini sui vari territori per fasce di età. La Regione ha comunicato la scelta al commissario stamattina, e si attende una risposta. «Spero che il generalevoglia comprendere che danostra non c’è alcuna volontà di essere disobbedienti – ha detto a tal ...

Esquivel__Rulez : RT @esteemportugal: 50K dollari da parte di un imprenditore siculo - americano per chi da informazioni vere su Denise PIPITONE per mettere… - Frances48520231 : RT @esteemportugal: 50K dollari da parte di un imprenditore siculo - americano per chi da informazioni vere su Denise PIPITONE per mettere… - Moonlig94421095 : RT @esteemportugal: 50K dollari da parte di un imprenditore siculo - americano per chi da informazioni vere su Denise PIPITONE per mettere… - SottonaperTXT : Jake: Sicilia, Catania -Prende parte sul dibattito dell'arancin* -Dice 'miinchïæ' ogni 2 secondi -Cannoli best thin… - lelets : @92Fisico @Corriere Ma sono solo ritardi? Perché prima Musumeci diceva che voleva iniziare in Sicilia con i 50enni,… -