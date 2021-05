Serie A, Parma retrocesso dopo la sconfitta con il Torino (Di martedì 4 maggio 2021) Arriva il terzo verdetto della Serie A. dopo lo scudetto all’Inter e la retrocessione del Crotone, la matematica condanna anche il Parma alla Serie B. La squadra di D’Aversa cade a Torino nello scontro salvezza che avrebbe potuto regalare nuova speranza, o solo prolungare l’agonia. Così il club del presidente americano Krause riparte dalla Serie cadetta. A nulla sono serviti gli investimenti estivi per rinforzare la squadra, risucchiata presto nel vortice della corsa salvezza, da cui non è mai riemersa. Ieri la sconfitta per 1-0 contro il Torino, che ha sancito la retrocessione. “Abbiamo cercato di giocarcela come sempre e dispiace essere matematicamente retrocessi dopo un lavoro durato 4 anni: il Torino si è ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) Arriva il terzo verdetto dellaA.lo scudetto all’Inter e la retrocessione del Crotone, la matematica condanna anche ilallaB. La squadra di D’Aversa cade anello scontro salvezza che avrebbe potuto regalare nuova speranza, o solo prolungare l’agonia. Così il club del presidente americano Krause riparte dallacadetta. A nulla sono serviti gli investimenti estivi per rinforzare la squadra, risucchiata presto nel vortice della corsa salvezza, da cui non è mai riemersa. Ieri laper 1-0 contro il, che ha sancito la retrocessione. “Abbiamo cercato di giocarcela come sempre e dispiace essere matematicamente retrocessiun lavoro durato 4 anni: ilsi è ...

