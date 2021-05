Roma, Fonseca: «Due anni di alti e bassi, ma ho sempre dato il massimo» (Di martedì 4 maggio 2021) Paulo Fonseca ha parlato dopo l’annuncio da parte della Roma del suo addio a fine stagione La Roma ha annunciato che Paulo Fonseca non sarà più l’allenatore della squadra al termine della stagione. Attraverso il sito ufficiale giallorosso, il tecnico ha parlato della sua esperienza nella capitale. «In questi due anni abbiamo vissuto alti e bassi, ma ho dato sempre il massimo per questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziare tutti i tifosi della Roma, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Pauloha parlato dopo l’annuncio da parte delladel suo addio a fine stagione Laha annunciato che Paulonon sarà più l’allenatore della squadra al termine della stagione. Attraverso il sito ufficiale giallorosso, il tecnico ha parlato della sua esperienza nella capitale. «In questi dueabbiamo vissuto, ma hoilper questo Club e per questa città, che mi ha accolto benissimo. Voglio ringraziare tutti i tifosi della, le persone che lavorano con noi a Trigoria, i giocatori, coloro che ci hanno sostenuto in questo percorso, in particolare Dan e Ryan Friedkin per il loro supporto continuo da quando sono arrivati e Tiago Pinto, un ...

AlfredoPedulla : #Roma-#Fonseca, rapporto finito e valutazioni anche sull’immediato. In agenda incontro con agente di #Sarri, sempre… - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? Paulo Fonseca lascerà la Roma al termine della stagione ? - DiMarzio : #ASRoma | #Fonseca via a fine stagione: è ufficiale - itsmatthewbrain : RT @ntocndy: Paulo Fonseca lascerà la Roma. Difficile dire che non sia la scelta migliore per entrambi, ma concedetemi almeno un po’ di ram… - BCatrama : La Roma comunica l’addio di #Fonseca a fine stagione. -