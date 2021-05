Resident Evil Village | pre-caricamento su PS5 | PS4 e Xbox | dimensioni del download – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 4 maggio 2021) Ecco quando sarà disponibile il pre-disu PS5, PS4,Series XS eOne, nonché ledelper la versione digitale..è già disponibile per il pre-su, mentre i possessori di PS5 e PS4 dovranno aspettare domani, 5 maggio, per poter scaricare il nuovo episodio della serie Capcom. Ilpotrà ovviamente essere effettuato solo da chi ha prenotato il gioco in formato digitale, magari dopo aver provato la demo di 60 minuti di. Il peso dei file? Circa 30 GB. Naturalmente per cominciare a ...

Il mese prossimo invece toccherà ache arriverà all'interno di Dead by Daylight. Durante ilShowcase del 25 maggio verranno svelate maggiori informazioni a riguardo.Si avvicina il lancio diVillage - atteso su tutte le piattaforme per questo weekend - e quale miglior occasione quindi per dare uno sguardo all'evoluzione della saga sin dalle sue origini? La serie ideata nel ...Ci siamo, manca davvero pochissimo all'arrivo di Resident Evil Village e tutto è quasi pronto: mentre la demo è ancora disponibile e lo sarà per un'intera settimana, chi ha preordinato il gioco è già ...Abbiamo in programma una serie di eventi e appuntamenti speciali dedicati a Resident Evil in vista del lancio di RE Village.