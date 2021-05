PRP: il plasma ricco di piastrine per la cura delle lesioni osteoarticolari. (Di martedì 4 maggio 2021) Il Platelet Rich plasma (PRP) è un plasma ricco di piastrine utilizzato in medicina per la cura delle lesioni dell’apparato osteoarticolare. Da qualche anno a questa parte non si fa che discutere negli ambienti medici ed ortopedici di un ritrovato chiamato PRP (ovvero Platelet Rich plasma, ovvero di plasma ricco di piastrine) per la gestione e la cura di lesioni osteoarticolari. Ci sono atleti famosi come Tiger Woods, Rafael Nadal e altri che si sono sottoposti a trattamenti infiltrativi con tale ritrovato. Lo hanno fatto per vari problematiche di salute che hanno riguardato ginocchia o lesioni croniche dei tendini, “comuni” danni ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Il Platelet Rich(PRP) è undiutilizzato in medicina per ladell’apparato osteoarticolare. Da qualche anno a questa parte non si fa che discutere negli ambienti medici ed ortopedici di un ritrovato chiamato PRP (ovvero Platelet Rich, ovvero didi) per la gestione e ladi. Ci sono atleti famosi come Tiger Woods, Rafael Nadal e altri che si sono sottoposti a trattamenti infiltrativi con tale ritrovato. Lo hanno fatto per vari problematiche di salute che hanno riguardato ginocchia ocroniche dei tendini, “comuni” danni ...

