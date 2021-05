Prato | morire sul lavoro a 23 anni | non potrà più abbracciare il suo bambino

(Di martedì 4 maggio 2021) Asi è consumato un autentico dramma in una fabbrica tessile che ha visto la morte di una giovane lavoratrice di soli 22. Fabbrica tessile (Adobe Stock)Nel recente periodo stanno sempre più aumentando la percentuale di morti sul. Quello che è successo a Montemurlo, provincia di, è solo l’ultimo episodio di un problema abbastanza urgente. In quella zona, trae Pistoia, l’episodio è successivo ad un’altra perdita sulin una azienda tessile. Risale al 2 febbraio e la vittima è stata Sabri Jaballah di soli 23. La causa della morte è stato l’essere schiacciato da una pressa a Montale. Proprio questi due episodi stanno facendo muovere i sindacati di Cgil, Cisl e Uil dia organizzare una sorta ...

- Appena 22 anni, madre di un bambino di 5, letteralmente stritolata da un rullo tessile in un'azienda di Oste di Montemurlo, in provincia di, dove la giovane lavorava da circa un anno. Luana D'...Trae Pistoia è il secondo infortunio mortale in un'azienda tessile quest'anno. Parla il ... "Non si puòsul lavoro a nessuna età", le parole del governatore Eugenio Giani secondo cui ...A Prato si è consumato un autentico dramma in una fabbrica tessile che ha visto la morte di una giovane lavoratrice di soli 22 anni.?È una notizia terribile, vista la sua età e la modalità dell’incidente. Mando un abbraccio fortissimo alla sua famiglia”. Sono le parole con cui Leonardo Pieraccioni ha ricordato Luana D’Orazio, la r ...