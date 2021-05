Milano: traffico illecito di rifiuti e spaccio, oltre 30 arresti e 45 sequestri (2) (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) - L'operazione è scattata in seguito alle segnalazioni e dai monitoraggi promossi nell'ambito del 'Progetto Ambiente' per il contrasto all'abbandono di rifiuti, con l'obiettivo di ricostruire la sospetta gestione di rifiuti che ruotava intorno al campo, dove venivano riversati 200mila chili di scarti all'anno, provocando degrado, pericolo ambientale e un ingente danno economico: i passaggi di Amsa avvenivano fino a tre volte ogni settimana con un costo per la collettività di oltre 100mila euro all'anno. "E' stato un grandissimo lavoro -dichiarano la vicesindaco e assessora alla Sicurezza Anna Scavuzzo e il comandante della Polizia locale Marco Ciacci- e risponde alla richiesta di legalità che da anni in quartiere si segnalava; siamo intervenuti con decisione in un luogo occupato da oltre 30 anni". "E' ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) (Adnkronos) - L'operazione è scattata in seguito alle segnalazioni e dai monitoraggi promossi nell'ambito del 'Progetto Ambiente' per il contrasto all'abbandono di, con l'obiettivo di ricostruire la sospetta gestione diche ruotava intorno al campo, dove venivano riversati 200mila chili di scarti all'anno, provocando degrado, pericolo ambientale e un ingente danno economico: i passaggi di Amsa avvenivano fino a tre volte ogni settimana con un costo per la collettività di100mila euro all'anno. "E' stato un grandissimo lavoro -dichiarano la vicesindaco e assessora alla Sicurezza Anna Scavuzzo e il comandante della Polizia locale Marco Ciacci- e risponde alla richiesta di legalità che da anni in quartiere si segnalava; siamo intervenuti con decisione in un luogo occupato da30 anni". "E' ...

