Lotta alla Sla | c' è uno studio che presenta risultati incoraggianti 

AGI - Lo studio "PROMISE", coordinato dalla Fondazione IRCCS Istituto Neurologico Carlo Besta offre alcuni risultati incoraggianti nel lungo cammino della ricerca nella Lotta alla SLA, la Sclerosi Laterale Amiotrofica, una patologia neurodegenerativa con decorso ancora oggi irreversibilmente fatale, causata dalla progressiva degenerazione dei motoneuroni. Il trial clinico multicentrico, condotto da un gruppo di lavoro coordinato dal professor Giuseppe Lauria Pinter, direttore del Dipartimento di Neuroscienze Cliniche della Fondazione IRCSS – Istituto Neurologico "Carlo Besta" e finanziato da AriSLA, Fondazione Italiana di ricerca per la Sclerosi Laterale Amiotrofica, ha coinvolto 24 centri neurologici di tutta Italia ed è stato recentemente pubblicato sulla rivista Brain.

