Lecce | ex maresciallo ucciso a colpi di pistola

Un ex maresciallo è stato ucciso a colpi di pistola nella serata di ieri. L'uomo è stato ucciso davanti l'uscio di casa, da un killer incappucciato che si trovava davanti alla porta: è morto sotto gli occhi del figlio. L'uomo era uscito fuori per rispondere alla telefonata di qualcuno, una persona che probabilmente conosceva. Era stato a cena col figlio di 12 anni ed era da poco rientrato a casa. Due colpi di pistola sono stati esplosi contro l'ex maresciallo, uditi chiaramente della moglie che era in casa ancora sveglia. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma l'uomo purtroppo è deceduto poco prima che l'ambulanza potesse soccorrerlo. Sono iniziate le indagini per scoprire l'identità del killer misterioso. Il killer pare sia ...

