Le mosse del Pd per il Colle

(Di martedì 4 maggio 2021) L’Europa vorrebbe Mario Draghi alla guida dell’Italia fino al 2023, cioè fino alla scadenza naturale della legislatura. Così almeno si scrive e si dice. Ma il presidente del Consiglio che cosa ha veramente intenzione di fare? In realtà non è ancora chiaro. Secondo una scuola di pensiero, quella di chi non lo vorrebbe al Quirinale e di chi pensa che comunque il paese non si possa concedere il lusso di elezioni anticipate un anno prima della scadenza, Draghi ha intenzione di onorare fino alla fine il suo impegno. Ma nei palazzi del potere, tra chi ha avuto modo di parlare con il premier, ha preso da poco tempo in qua a circolare un’altra vulgata. Quirinale o non Quirinale, Draghi e il suo governo, potrebbero considerare terminato il loro mandato una volta sconfitta la pandemia e fare un passo indietro a fine anno. Comunque è, come sempre avviene in vista della scadenza del cambio della ...