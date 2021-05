La Commissione Ue propone di allentare le restrizioni per i viaggi turistici (Di martedì 4 maggio 2021) La Commissione europea «propone agli Stati membri di allentare le attuali restrizioni sui viaggi non essenziali nell’Ue, per tenere conto dei progressi delle campagne di vaccinazione e degli sviluppi della situazione epidemiologica a livello mondiale». Per questo, fa sapere l’esecutivo comunitario in una nota, propone di consentire l’ingresso nell’Ue per motivi non essenziali non solo a tutte le persone provenienti da Paesi con una buona situazione epidemiologica, ma anche a tutte le persone che hanno ricevuto l’ultima dose raccomandata di un vaccino autorizzato dall’Ue. Questo potrebbe essere esteso ai vaccini che hanno completato il processo di elenco degli usi di emergenza dell’Oms, sottolinea. Inoltre, la Commissione propone di innalzare, in linea ... Leggi su linkiesta (Di martedì 4 maggio 2021) Laeuropea «agli Stati membri dile attualisuinon essenziali nell’Ue, per tenere conto dei progressi delle campagne di vaccinazione e degli sviluppi della situazione epidemiologica a livello mondiale». Per questo, fa sapere l’esecutivo comunitario in una nota,di consentire l’ingresso nell’Ue per motivi non essenziali non solo a tutte le persone provenienti da Paesi con una buona situazione epidemiologica, ma anche a tutte le persone che hanno ricevuto l’ultima dose raccomandata di un vaccino autorizzato dall’Ue. Questo potrebbe essere esteso ai vaccini che hanno completato il processo di elenco degli usi di emergenza dell’Oms, sottolinea. Inoltre, ladi innalzare, in linea ...

M5S_Europa : La #pesca artigianale è spesso unico mezzo di sostentamento per intere comunità costiere. Positiva quindi la propos… - Nellyb75457013 : RT @Linkiesta: La Commissione Ue propone di allentare le restrizioni per i viaggi turistici - angiuoniluigi : RT @Linkiesta: La Commissione Ue propone di allentare le restrizioni per i viaggi turistici - Linkiesta : La Commissione Ue propone di allentare le restrizioni per i viaggi turistici - Linkiesta : RT @christianrocca: La Commissione Ue propone di allentare le restrizioni per i viaggi turistici -