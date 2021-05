Juventus-Milan, Pioli ritrova Mandzukic: è disponibile (Di martedì 4 maggio 2021) Buone notizie per il Milan e Stefano Pioli. Mario Mandzukic è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il forfait col Benevento (bronchite) e sarà così a disposizione per il prossimo big match contro la Juventus, in programma alle 20:45 di domenica e valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Per il grande ex della sfida, sono otto presenze (7 in campionato, 1 in Europa League) e zero gol in stagione in maglia rossonera. Contro la Juventus mancherà quindi solo lo squalificato Castillejo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 4 maggio 2021) Buone notizie per ile Stefano. Marioè tornato ad allenarsi in gruppo dopo il forfait col Benevento (bronchite) e sarà così a disposizione per il prossimo big match contro la, in programma alle 20:45 di domenica e valido per la trentacinquesima giornata di Serie A. Per il grande ex della sfida, sono otto presenze (7 in campionato, 1 in Europa League) e zero gol in stagione in maglia rossonera. Contro lamancherà quindi solo lo squalificato Castillejo. SportFace.

