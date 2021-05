Insetto come cibo, chef Bowerman: “Fonte alternativa proteine per Paesi poveri” (Di martedì 4 maggio 2021) “In Italia non c’è bisogno di farina di insetti, ma il messaggio culturale è importante per aiutare a introdurre la farina di insetti o gli insetti nelle nazioni che hanno bisogno di fonti di proteine alternative alla carne e al pesce”. Così la chef stellata Cristina Bowerman commenta ad Adnkronos l’autorizzazione Ue all’uso della tarma della farina come alimento. “A lungo termine e in prospettiva la farina di insetti potrebbe anche essere una soluzione per la sostenibilità ambientale. Gli allevamenti di insetti, malgrado l’alto contenuto proteico, occupano meno spazio e inquinano molto meno di quelli animali”, prosegue Bowerman. “Questo non significa che finiremo a mangiare cavallette o bachi da seta, ma iniziare ad aprire la mente sul fenomeno potrebbe aiutare la creazione di start up e imprese di ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) “In Italia non c’è bisogno di farina di insetti, ma il messaggio culturale è importante per aiutare a introdurre la farina di insetti o gli insetti nelle nazioni che hanno bisogno di fonti dialternative alla carne e al pesce”. Così lastellata Cristinacommenta ad Adnkronos l’autorizzazione Ue all’uso della tarma della farinaalimento. “A lungo termine e in prospettiva la farina di insetti potrebbe anche essere una soluzione per la sostenibilità ambientale. Gli allevamenti di insetti, malgrado l’alto contenuto proteico, occupano meno spazio e inquinano molto meno di quelli animali”, prosegue. “Questo non significa che finiremo a mangiare cavallette o bachi da seta, ma iniziare ad aprire la mente sul fenomeno potrebbe aiutare la creazione di start up e imprese di ...

