Inchiesta Report | Zaia in audizione | “Non sono qui per farmi processare”

"Non sono qui per farmi processare" (Di martedì 4 maggio 2021) "Non vengo qua né a giustificarmi né a farmi processare vengo qua a dire come stanno le cose". Così il governatore del Veneto, Luca Zaia, concludendo la sua audizione davanti alla commissione Sanità del Consiglio regionale convocata su richiesta delle opposizioni dopo l'Inchiesta di Report andata in onda la scorsa settimana. "A me dispiace che in questa disavventura del Covid che in Veneto ha portato oltre 11mila morti e tante tragedie familiari non ci sia stata una 'no fly zone': invece, fin dal primo giorno, siamo stati criticati per tutto quello che abbiamo fatto, come se avessimo sbagliato tutto. Mi dispiace perché abbiamo cercato di buttare il cuore oltre l'ostacolo tutti noi, io e la mia squadra di tecnici, e non c'erano le istruzioni per l'uso. Ma, non vengo qua né a giustificarmi né a farmi processare vengo qua a dire come stanno le cose".

