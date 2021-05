Gazzetta: il Napoli sta intensificando i colloqui col Santos per Kaio Jorge (Di martedì 4 maggio 2021) Il 19enne del Santos Kaio Jorge è uno dei talenti più interessanti usciti dal Mondiale Under 17 vinto proprio dalla nazionale brasiliana. Cristiano Giuntoli ne è ben consapevole, per questo ha intensificato i colloqui col club brasiliano per discutere del trasferimento a Napoli dell’attaccante, stando a quanto riporta La Gazzetta dello Sport. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di martedì 4 maggio 2021) Il 19enne delè uno dei talenti più interessanti usciti dal Mondiale Under 17 vinto proprio dalla nazionale brasiliana. Cristiano Giuntoli ne è ben consapevole, per questo ha intensificato icol club brasiliano per discutere del trasferimento adell’attaccante, stando a quanto riporta Ladello Sport. L'articolo ilsta.

Gazzetta_it : “A noi un gol annullato, a loro...”. Lo sfogo di De Laurentiis Jr contro gli arbitri - petrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, ADL in silenzio dopo il pareggio col Cagliari, ha preferito non twittare - susydigennaro : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, ADL in silenzio dopo il pareggio col Cagliari, ha preferito non twittare - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GAZZETTA - Napoli, ADL in silenzio dopo il pareggio col Cagliari, ha preferito non twittare - apetrazzuolo : GAZZETTA - Napoli, ADL in silenzio dopo il pareggio col Cagliari, ha preferito non twittare -