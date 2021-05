Gattuso spera nella reazione del Napoli per la qualificazione Champions (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo il pareggi contro il Cagliari Gennaro Gattuso si affida alla grinta del suo Napoli per qualificarsi alla prossima Champions League. Dopo un periodo caratterizzato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo il pareggi contro il Cagliari Gennarosi affida alla grinta del suoper qualificarsi alla prossimaLeague. Dopo un periodo caratterizzato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

monelloevoluto : @VincenzoLombar1 @sonoNAPnonITA E certo, i primi sono quelli che Napoli non merita ancelotti... Ma neanche il bayer… - MondoNapoli : Il Roma - Con il recupero di Manolas Gattuso spera in una grande prestazione del reparto difensivo -… - Frances27462239 : @enzogoku69 Enzo spera con tutto il cuore che gattuso possa rimanere e inoltre penso che anche lui in fondo sappia… - CalcioNapoli24 : - LuigiLiccardo6 : RT @RadioRadioWeb: Azzurri, bianconeri e rossoneri hanno gli stessi punti in classifica ma Gattuso sarebbe terzo e Pioli quinto, mentre la… -