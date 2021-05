Fiorentina, Commisso prova a convincere Vlahovic. Ecco come (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente della Fiorentina Commisso prepara la strategia per convincere Vlahovic a rimanere in viola. Le ultime Non è detto che Dusan Vlahovic vada via subito la prossima estate, anzi. La Fiorentina non è in un grande momento e sa che privarsi anche del suo giocatore migliore potrebbe voler dire ritrovarsi ancor più spaesata ai nastri di partenza della prossima stagione. E allora il presidente Rocco Commisso ha cominciato a lavorare per convincere Dusan e il suo procuratore Darko Ristic che negli ultimi giorni ha ricevuto diverse telefonate soprattutto dall’Inghilterra. Un primo passo potrebbe essere l’inserimento di una clausola rescissoria, un po’ come era avvenuto per Vecino, per prolungare il contratto di ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Il presidente dellaprepara la strategia pera rimanere in viola. Le ultime Non è detto che Dusanvada via subito la prossima estate, anzi. Lanon è in un grande momento e sa che privarsi anche del suo giocatore migliore potrebbe voler dire ritrovarsi ancor più spaesata ai nastri di partenza della prossima stagione. E allora il presidente Roccoha cominciato a lavorare perDusan e il suo procuratore Darko Ristic che negli ultimi giorni ha ricevuto diverse telefonate soprattutto dall’Inghilterra. Un primo passo potrebbe essere l’inserimento di una clausola rescissoria, un po’era avvenuto per Vecino, per prolungare il contratto di ...

Franneb3 : @violanews @AlfredoPedulla Ma come siamo ridotti? #Fiorentina #Commisso - Fiorentinanews : Commisso: Sette giorni per blindare #Vlahovic. L'esempio Vecino come chiave per convincere il giocatore #Fiorentina - alex50va : RT @stefanto91: Da quando #Commisso ha detto 'Qualcuno ha scritto che ho rovinato anche la Primavera', la #Fiorentina di Aquilani ha sì vin… - De_Sand88 : RT @NicoSchira: Il #Parma pensa in grande anche se ripartirà dalla B: dopo gli arrivi di Ribalta (Zenit) e Kalma (Milan) in società il sogn… - MarekNapoli : RT @NicoSchira: Il #Parma pensa in grande anche se ripartirà dalla B: dopo gli arrivi di Ribalta (Zenit) e Kalma (Milan) in società il sogn… -