Empoli – Cosenza 4-0 | i toscani tornano in Serie A!

(Di martedì 4 maggio 2021) Due anni di purgatorio, poi la gioia.segna il ritorno inA dei, l’ennesima promozione conquistata dal presidente Corsi. Promozione meritata per i, che hanno dominato per tutto il campionato. Battuta d’arresto per i calabresi, le cui speranze di salvezza ora sono ridotte al lumicino. Quali sono le scelte dei tecnici? Solito 4-3-1-2 per Dionisi. Brignoli in porta e davanti a lui la coppia Romagnoli-Nikolaou. Sulle corsie esterne della difesa giocano Baselli e Parisi. A centrocampo giocano ?urkowski, Stulac e Haas. Bajrami si sistema sulla trequarti, a supporto della coppia d’attacco Mancuso-La Mantia. Occhiuzzi conferma il 3-4-1-2. Al posto dello squalificato Falcone c’è Saracco. In difesa giocano Antzoulas, Idda e Legittimo. In mezzo al campo spazio a Ba e ...

Ultime Notizie dalla rete : Empoli Cosenza

L'è ufficialmente promosso in Serie A: è arrivata la matematica per i ragazzi di Dionisi L'torna in Serie A! Dopo il 4 - 0 ali toscani possono festeggiare il ritorno nella massima serie italiana dopo due anni di assenza. Una cavalcata splendida quella degli azzurri guidata ...Decisiva la vittoria sul- L'torna in serie A. La squadra toscana ha battuto il4 - 0 centrando la promozione diretta dalla B a due giornate dalla fine della stagione regolare. Al Castellani ...È serie A. L’Empoli non si fa sfuggire il secondo match point a disposizione per ottenere la promozione in serie A, batte il Cosenza al Castellani per 4-0 e, con due giornate di anticipo ...Il match di lunedì prossimo contro il Pordenone deciderà tutto, ma il Cosenza sembra essere oramai vicino alla retrocessione in Serie C ...