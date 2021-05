Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: tutto finito, nessun rapporto! Ecco il vero motivo (Di martedì 4 maggio 2021) Sembrava che tra Raimondo Todaro ed Elisa Isoardi fosse nato un feeling sia in pista che fuori, e per settimane si è detto di tutto e di più. Ora però, Todaro, volto storico di Ballando con le stelle, ha chiarito in un’intervista rilasciata al settimanale vero come stanno le cose con la sua ex ballerina Elisa Isoardi: ormai è tutto finito, il professore di danza e la showgirl piemontese si sono ormai allontanati. Il motivo è semplice: la pandemia. Raimondo Todaro e Elisa Isoardi si sono allontanati: «Tutta colpa del Covid» Il percorso per la ex fidanzata di Matteo Salvini nel programma condotto da Milly Carlucci non ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Sembrava che traedfosse nato un feeling sia in pista che fuori, e per settimane si è detto die di più. Ora però,, volto storico di Ballando con le stelle, ha chiarito in un’intervista rilasciata al settimanalecome stanno le cose con la sua ex ballerina: ormai è, il professore di danza e la showgirl piemontese si sono ormai allontanati. Ilè semplice: la pandemia.si sono allontanati: «Tutta colpa del Covid» Il percorso per la ex fidanzata di Matteo Salvini nel programma condotto da Milly Carlucci non ...

maamorechecosa : RT @martasmkcsv: madonna elisa isoardi mi devi picchiare a sangue - PasqualeMarro : #ElisaIsoardi si apre ai fan: “Non lo faccio da febbraio…” - zazoomblog : Elisa Isoardi e Raimondo Todaro: tutto finito nessun rapporto! Ecco il vero motivo - #Elisa #Isoardi #Raimondo… - Giulia13818252 : A me Elisa Isoardi, non mi piace e non mi piacerà mai ! E chi dimentica è complice! 'C'ho un rigurgito antifascista'. #prelemi - BISLACCO3 : RT @fabiofabbretti: Ma Elisa Isoardi tutto questo astio per Gilles Rocca non lo poteva mostrare quando era in Honduras? #isola -