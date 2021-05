Boom della Roma in Borsa. Grazie a… Mourinho (Di martedì 4 maggio 2021) Boom della Roma in Borsa Grazie all’annuncio di José Mourinho come nuovo allenatore giallorosso dalla prossima stagione La Roma ha chiuso la giornata in Borsa con un clamoroso +21 a seguito dell’annuncio ufficiale di José Mourinho, che sarà il nuovo allenatore giallorosso a partire dalla prossima stagione. Il tecnico portoghese, reduce dall’esonero dal Tottenham, prenderà il posto di Paulo Fonseca e tenterà di rilanciare il progetto della famiglia Friedkin. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021)inall’annuncio di Josécome nuovo allenatore giallorosso dalla prossima stagione Laha chiuso la giornata incon un clamoroso +21 a seguito dell’annuncio ufficiale di José, che sarà il nuovo allenatore giallorosso a partire dalla prossima stagione. Il tecnico portoghese, reduce dall’esonero dal Tottenham, prenderà il posto di Paulo Fonseca e tenterà di rilanciare il progettofamiglia Friedkin. L'articolo proviene da Calcio News 24.

