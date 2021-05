Basket | Playoff Eurolega 2020 2021 | l’Olimpia Milano vola in final four

(Di martedì 4 maggio 2021) L’AX Armani Exchangeindi. I meneghini al Forum vincono gara-5 dei quarti die contro il Bayern Monaco con il punteggio di 92-89 e si regalano un traguardo storico. Una gara incerta fino alla fine si è risolta nei secondii e lo ha fatto in meglio per i meneghini che sfideranno una tra Barcellona e Zenit San Pietroburgo nella semie di Colonia. Alleanche l’Efes che ha vinto gara-5 contro il Real Madrid. RECAP – La gara parte con i canestri di Reynolds e Johnson che raccolgono i suggerimenti dell’ex Flaccadori.entra in gara con i due di Leday, ma subisce altri quattro punti e dopo tre minuti ...

SSportNetwork : #SuperSportTuesday #Basket #Euroleague #Playoff #gara5 Dopo il #primoquarto, #OlimpiaMilano avanti sul #Bayern 24-22! #live - TuttoQuaNews : RT @gazzettamantova: Basket serie A2: la fase a orologio - gazzettamantova : Basket serie A2: la fase a orologio - salernonotizie : Basket: la Virtus vince a Molfetta e conquista il pass per i playoff - LecceSette : Basket in carrozzina. Verso un adrenalinico playoff di Serie B: Lecce – Bari -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Playoff

OA Sport

22.46,Eurolega: Milano alla Final Four Al gran ballo finale di Eurolega, la massima competizione ... chiudendo 3 - 2 una tiratissima seriecontro i tedeschi. Per la squadra di Ettore ......in tutte le partite della serie dei" sui canali di Eurosport, che inoltre offrirà ai propri abbonati la diretta streaming video tramite il servizio Eurosport Player, vera casa del...L’A\|X Armani Exchange Milano vola in final four di Eurolega 2020/2021. I meneghini al Forum vincono gara-5 dei quarti di finale contro il Bayern Monaco con il punteggio di 92-89 ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Chiudiamo qui il nostro live. Grazie per averci seguito. E' stata una serata indimenticabile! Milano torna alle Final Four dopo 29 anni, la prima volta da quando l ...