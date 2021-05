Ascolti TV | Lunedì 3 Maggio 2021. Partenza moscia per Chiamami ancora Amore (3,8 mln – 16.3%) ma l’Isola non ne approfitta (2,8 mln – 17.4%). Bene Report (3 mln – 12.3%), Rovazzi 5.8% (Di martedì 4 maggio 2021) Chiamami ancora Amore Nella serata di ieri, Lunedì 3 Maggio 2021, su Rai1 l’esordio della fiction Chiamami ancora Amore ha appassionato 3.878.000 spettatori pari al 16.3%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.11 - la quattordicesima puntata de l’Isola dei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.885.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 il film con Fabio Rovazzi Il Vegetale ha interessato 1.846.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Overdrive ha intrattenuto 1.405.000 spettatori (5.7%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari ad uno share del 12.3% (presentazione dalle 21.20 alle 21.34: 2.285.000 – 8.5%). Su Rete4 Quarta ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 4 maggio 2021)Nella serata di ieri,, su Rai1 l’esordio della fictionha appassionato 3.878.000 spettatori pari al 16.3%. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.11 - la quattordicesima puntata dedei Famosi 15 ha raccolto davanti al video 2.885.000 spettatori pari al 17.4% di share. Su Rai2 il film con FabioIl Vegetale ha interessato 1.846.000 spettatori pari al 5.8% di share. Su Italia 1 Overdrive ha intrattenuto 1.405.000 spettatori (5.7%). Su Rai3ha raccolto davanti al video 3.046.000 spettatori pari ad uno share del 12.3% (presentazione dalle 21.20 alle 21.34: 2.285.000 – 8.5%). Su Rete4 Quarta ...

