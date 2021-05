Agguato nel Salento, ucciso ex maresciallo dei carabinieri (Di martedì 4 maggio 2021) Un maresciallo dei carabinieri in quiescenza da alcuni mesi, Silvano Nestola, 46 anni, è stato ucciso per strada a colpi d’arma da fuoco in una contrada di Copertino, in provincia di Lecce. Indagano i carabinieri del Comando provinciale Gli inquirenti mantengono uno strettissimo riserbo. Le indagini sono in corso in tutte le direzioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Undeiin quiescenza da alcuni mesi, Silvano Nestola, 46 anni, è statoper strada a colpi d’arma da fuoco in una contrada di Copertino, in provincia di Lecce. Indagano idel Comando provinciale Gli inquirenti mantengono uno strettissimo riserbo. Le indagini sono in corso in tutte le direzioni. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

