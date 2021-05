Vaccini Covid | Figliuolo | Stiamo pensando di estendere AstraZeneca agli under 60

(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma - "È probabile che in quella che si chiama rolling review, ovvero revisione dovuta all'esperienza accumulata durante le vaccinazioni, si possa raccomandareanche per gli60. ...

chetempochefa : Questa sera il professor @RobertoBurioni e il professor Alberto Mantovani vi aspettano insieme a #CTCF per fare il… - emergency_ong : #Milano #vaccini: EMERGENCY al fianco del Policlinico di Milano per la #campagnavaccinale con #infermieri e #medici… - Agenzia_Ansa : Entro fine maggio si potrebbero fare le vaccinazioni a tutte le classi di età sotto i 65 anni e il commissario per… - grazia_manu : RT @TarroGiulio: Parla Giulio Tarro: “Certi vaccini possono favorire il Covid” - PedrettiEnrico : RT @TarroGiulio: Parla Giulio Tarro: “Certi vaccini possono favorire il Covid” -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Covid

vanno impiegati tutti ', ha ribadito il Generale. L'annuncio arriva in vista dell'inizio ... L'ipotesi è quella di consentire la somministrazione vaccino anti -direttamente a scuola , ...... ovvero la possibilità di coinvolgere in autunno anche i bambini nelle categorie da vaccinare : 'Se tutto andrà bene per l'autunno si può pensare di avere a disposizione deiche possano ...I casi attivi nel paese a ieri sono 9503. La regione costiero-carsica resta quella con l’incidenza di contagi più bassa del paese. Ieri sul Litorale non è stato registrato nessun nuovo caso. La Logar ...(Teleborsa) – L’emergenza sanitaria continua a impattare fortemente sull’andamento economico nazionale e internazionale, con conseguenze significative anche sul mercato dei tassi e delle ...