Ultime Notizie Roma del 03-05-2021 ore 14 | 10

(Di lunedì 3 maggio 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in nessun Nuovo appuntamento con l’informazione dal nostro territorio in primo piano l’allarme di Confcommercio per la prima volta dopo 25 anni di crescita ininterrotta il Coop di Riduce la quota di valore aggiunto del terziario di quasi il 10% Nel 2020 lavanderia Impastato sui consumi con quasi 130 miliardi di spesa persa di quel 83% circa 107 miliardi in 4 settore abbigliamento e calzature trasporti integrazione spettacoli culture alberghi pubblici esercizi sull’occupazione i servizi di mercato registrano la perdita di un milione e mezzo di unità e il quadro che emerge dal rapporto dell’ufficio studi Confcommercio la prima grande crisi del terziario di mercato con la Valle d’Aosta in zona rossa e gli istituti superiori che hanno la responsabilità di organizzare in autonomia le attività ...